Reformas Mateo, el sueño cumplido de Iveth Girón y Alex Matamoros

Tegucigalpa, Honduras.- En el competitivo mundo de las reformas en España, una pareja hondureña ha logrado destacarse gracias a su esfuerzo, determinación y fe. Iveth Girón y su esposo, Alexander Matamoros, son los fundadores de Reformas Mateo, una empresa especializada en remodelaciones de pisos e interiorismo en Madrid. Su historia es un testimonio del espíritu emprendedor que impera en los catrachos, la perseverancia y la capacidad de adaptación como migrantes.

La decisión de emigrar de Honduras a España no fue fácil, nos relata Iveth. La decisión fue tomada con el fin principal de ofrecer a sus hijos una mejor calidad de vida y acceso a una educación pública de calidad, que en Honduras lastimosamente no podían alcanzar. Sin embargo, el proceso no fue fácil, afirma la compatriota.

“El motivo de emigrar a este maravilloso país donde fluye la leche y la miel fue que nuestros hijos tuvieran una mejor calidad de vida, conocieran otras culturas, también en Honduras estaban súper costosas las escuelas y España cuenta con Colegios públicos que están bastante bien en comparación a Honduras”, comienza relatando Alexander Matamoros.