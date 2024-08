Héctor Martínez, autor de “El sonido de tus huellas” y orgullo Pech

“En 2011 inicié a escribir, me atreví a plasmar las primeras líneas de la obra literaria que hoy he publicado, fue un proceso bastante difícil porque también estudiaba en la UNAG”, comenta Héctor, quien reconoce que al estar en un sistema de internado con una modalidad de clases presenciales y jornadas de campo, donde realizaba las prácticas, no le quedaba mucho espacio para dedicarse a escribir. “En mi tiempo libre dedicaba para escribir, leer e investigar”, recuerda.

Pero no todo fue práctico, el escritor hondureño recuerda que desde que inició con las primeras líneas creció en él una necesidad de seguir escribiendo y darle forma, “yo quería pasar horas buscando las palabras adecuadas para darle sentido a mi obra, muchas veces me frustraba porque no soy experto en el área de Español, no soy experto en lingüística y reconozco que las reglas gramaticales son difíciles de trabajarlas”.

Sumado a eso tuvo que enfrentar un duro “no” en sus inicios, resumen. “Cuando mi libro ya tenía casi el 50% de redacción, una noche me atreví a escribirle a una de las editoriales más reconocida de Honduras, recuerdo que en ese correo escribí la intención de querer publicar mi libro, les di un pequeño resumen de lo que contenía mi obra. Pedí toda la información, obviamente no tenía experiencia y mucho menos, asesoría”.

Tuvo que esperar tres meses para recibir la respuesta que casi lo hace desistir de su obra. “Recibir una respuesta negativa fue un golpe duro emocionalmente para mí, además se me pedía enviar al “manuscrito” para luego presentarlo a una junta de aprobación y que debía de esperar un mínimo de seis meses para tener una respuesta. Los costos realmente no estaban a mi alcance, todavía era un estudiante que necesitaba terminar mi carrera”.

Héctor recuerda que fue tanta la desilusión que guardó sus escritos y lo dejó por muchos años en el olvido. “Pasaron los años y siempre mis sueños eran publicar mi libro. Personas con quien muchas veces había compartido mi aventura de publicar mi libro, siempre me preguntaba por mi obra. Pero nunca perdí la esperanza de que era mejor tarde que nunca yo podía lograr mi sueño”.

Posteriormente, “ya establecido en Estados Unidos logré comunicación con una persona que tiene una experiencia amplia, quien se convirtió en mi mentora y me asesoró en todo el proceso. Hoy puedo decir que Estados Unidos al igual que otros países desarrollados son lugares de oportunidades, estoy muy agradecido por esta oportunidad y no puedo desaprovechar, ya que es un sueño ya convertido en realidad”, celebra.