¿Puede trabajar mientras espera su Seguro Social en Estados Unidos? Esto dice la SSA

Tegucigalpa, Honduras.- Los extranjeros que trabajan legalmente en Estados Unidos necesitan obtener un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés), un requisito importante para fines laborales y tributarios. Para tramitarlo, deben acreditar su identidad, edad y autorización para trabajar mediante documentos aceptados por la Administración del Seguro Social (SSA). El procedimiento es gratuito y requiere presentar documentos originales o copias certificadas por las agencias que los emitieron. La solicitud puede iniciarse por internet, pero debe completarse de manera presencial en una oficina de la SSA o en un centro de tarjetas.

Uno de los documentos que pueden presentar los solicitantes es el Documento de Autorización de Empleo (EAD), conocido como Formulario I-766. Este acredita tanto la identidad como el permiso para trabajar, por lo que permite cumplir dos de los requisitos exigidos por la institución.

¿Qué documentos necesitan los extranjeros para solicitar el Seguro Social?

De acuerdo con la publicación 05-10096 de la SSA, los extranjeros deben presentar documentos migratorios vigentes y un pasaporte extranjero sin vencer para demostrar su identidad y situación migratoria. Entre los comprobantes migratorios aceptados se encuentran: Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse -Formulario I-766, correspondiente al Documento de Autorización de Empleo (EAD). -Formulario I-94, Registro de Llegada/Salida.

-Formulario I-551, conocido como Tarjeta de Residente Permanente o Green Card. -Visa de inmigrante legible por máquina. -Sello de admisión en el pasaporte que corresponda a una categoría migratoria con autorización para trabajar. Para comprobar la edad, la SSA solicita el certificado de nacimiento extranjero, siempre que el interesado lo tenga o pueda conseguirlo en un plazo de 10 días hábiles. Si no cuenta con ese documento, la institución puede evaluar el pasaporte u otro comprobante emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Aunque un documento puede acreditar más de un requisito, los solicitantes deben presentar al menos dos documentos diferentes. La SSA no acepta fotocopias, copias notarizadas ni recibos que únicamente demuestren que una persona solicitó un documento migratorio.

Además, los mayores de 12 años que solicitan un número de Seguro Social por primera vez deben acudir a una entrevista presencial. Esta disposición tiene una excepción para los extranjeros que realizan la solicitud como parte de un trámite migratorio.

¿Cómo solicitar el número de Seguro Social y qué pasa si todavía no lo recibe?

La Administración del Seguro Social recomienda esperar 10 días después de ingresar a Estados Unidos antes de iniciar el trámite. Este tiempo facilita la verificación electrónica de los documentos migratorios con el DHS. Las personas que tienen autorización para trabajar pueden comenzar la solicitud por internet y posteriormente deben presentar sus documentos en una oficina de la SSA o centro de tarjetas dentro de un plazo de 45 días. Si no pueden realizar el procedimiento en línea, deben completar el Formulario SSA-5 y comunicarse con la institución para programar una cita.