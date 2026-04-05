Hondureños mueren tras ser impactados por vehículo que huía de la policía en Indiana

Indianápolis, Estados Unidos.- Dos hondureños murieron la madrugada del sábado 4 de abril en un accidente de tránsito en Indianápolis, en Indiana, Estados Unidos, luego de ser impactados por un vehículo que era perseguido por la Policía.

Las víctimas fueron identificadas como German Fernando Hernández y Carlos Roberto Chirinos Puerto, este último originario de la comunidad de El Ocotal de Naipes, en Yocón, Olancho. Ambos se encontraban detenidos en un semáforo cuando fueron embestidos por un automóvil que huía a alta velocidad.

De acuerdo con el informe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, el hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, luego de que agentes del Departamento de Policía de Beech Grove detectaran a un conductor de un Dodge Challenger gris manejando de forma temeraria cerca de la intersección de South Sherman Drive y East Thompson Road.

Los oficiales iniciaron una persecución, la cual fue suspendida poco después al perder de vista el vehículo. Sin embargo, aproximadamente un minuto más tarde se registró el accidente en la intersección de Carson Avenue y South Keystone Avenue.

En la escena fueron encontrados dos vehículos involucrados, incluido el automóvil que había sido perseguido. Como consecuencia del impacto, los dos hondureños fallecieron en el lugar, mientras que los ocupantes del otro vehículo fueron trasladados a un hospital con heridas de gravedad.

Tras el incidente, las autoridades detuvieron a Jerry Gutierrez, de 20 años, quien enfrenta cargos preliminares por resistencia a la autoridad con un vehículo que causó lesiones graves o la muerte, así como conducción temeraria con resultado fatal.

Las investigaciones continúan en coordinación entre la Policía Metropolitana de Indianápolis y la Policía de Beech Grove para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.