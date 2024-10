Hondureña vendía a su hija de 14 años por 1,500 pesos mexicanos en San Luis Potosí

6

En su desgarrador testimonio, la menor expuso que sentía temor de seguir siendo abusada por dos hombres a los que identificó como “Don Chocho” y Feliciano.

“Tengo miedo de que me vuelva a vender y me pegue. Me da miedo que ‘don Chocho’ vaya por mí y mi mamá me entregue. También me da miedo que vaya por mi Feliciano, que es con quien yo vivía en Matehuala, porque él me pegó con el machete”, relató.