Familia de Denis Anariba, hondureño que murió en tren en EE UU, clama por repatriación de sus restos

El Negrito, Honduras.- Familiares del hondureño Denis Isaías Anariba, uno de los fallecidos esta semana dentro de un vagón en un tren de carga en Laredo, Estados Unidos, lloran su partida en un pueblo del norte de Honduras, donde nació hace 24 años, y claman porque sus restos sean repatriados y sepultados en este lugar. Denis es uno de los tres hondureños -junto con Josué Zerón y el menor Nelson Portillo- que iban en el vagón del tren en el que fueron hallados siete inmigrantes fallecidos, los otros cuatro eran mexicanos.

El último abrazo

La voz de Isaías Anariba se quiebra al recordar la última vez que estuvo con su hijo, en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro: “El último abrazo que me dio en la casa de su abuela, si yo hubiera sabido que eso iba a pasar, le digo que no se vaya”. Denis vivió muy pocos años con su padre, un campesino y obrero de la construcción, de 47 años, quien cuando su hijo tenía alrededor de cuatro años, se fue a Estados Unidos en busca de trabajo para ayudar a la familia que dejó en Honduras. “Cuando yo me fui, él quedó pequeño con su mamá, como de cuatro años. Sí teníamos comunicación, pero no convivimos porque casi toda mi vida me la pasé viajando -a Estados Unidos- siempre en busca de trabajo”, relató a EFE Anariba en El Negrito, donde para subsistir se dedica a sembrar maíz, fríjoles, granos básicos en la dieta de los hondureños, y yuca. Anariba es padre de seis hijos, tres que nacieron en Honduras y tres en Estados Unidos, y según su relato, fue deportado la primera vez en 2008, pero regresó nuevamente de manera irregular a ese país en 2009. En 2017 regresó a Honduras con los tres hijos que habían nacido en Estados Unidos, pero en 2019 volvió a emigrar, con menos fortuna, pues fue capturado en Texas, donde estuvo seis meses en prisión. En 2020, en plena pandemia de covid-19, regresó a Honduras, desde donde después de seis meses, en septiembre, se volvió a ir a EE.UU., sin poder eludir a las autoridades migratorias estadounidenses, que de nuevo lo expulsaron.

Estados Unidos no le pertenece