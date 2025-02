“Si regreso a Honduras, me matarán”: Compatriota teme por su deportación al país

7

Entró a tierras norteamericanas hace un año usando una aplicación de teléfono de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP One), pero Trump la eliminó en su primer día en el cargo.

En Honduras, era periodista y sus trabajos sobre la corrupción política la convirtieron en un blanco débil. "No puedo regresar bajo ninguna circunstancia porque estaría arriesgando mi vida y la de mi familia", afirmó. "Con Trump en el poder, todo lo que he logrado hasta ahora está en riesgo. Probablemente revisará mi caso y me obligará a regresar, algo que no me puedo permitir. Esa es mi mayor preocupación".

Actualmente vive en Nebraska, un estado republicano que respaldó a Trump en las elecciones por más de 20 puntos. Ahora, en este estado vive una comunidad inmigrante llena de indignación y miedo.