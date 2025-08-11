Capturan a hondureño en Guatemala acusado de dispararle a un policía y a un soldado

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-Un hondureño fue detenido en Guatemala el fin de semana pasado por suponerlo responsable de dispararle a un agente policial y a un soldado en Quezaltepeque, Chiquimula.

El compatriota fue identificado como Jonathan Alberto Ochoa Cruz, de 21 años de edad, quien es señalado por los delitos de asesinato en grado de tentativa y atentado.

De acuerdo con los medios locales, el arresto se llevó a cabo el pasado 9 de agosto en el kilómetro 198 de la ruta interamericana.