Capturan a hondureño en Guatemala acusado de dispararle a un policía y a un soldado

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-Un hondureño fue detenido en Guatemala el fin de semana pasado por suponerlo responsable de dispararle a un agente policial y a un soldado en Quezaltepeque, Chiquimula.
El compatriota fue identificado como Jonathan Alberto Ochoa Cruz, de 21 años de edad, quien es señalado por los delitos de asesinato en grado de tentativa y atentado.
De acuerdo con los medios locales, el arresto se llevó a cabo el pasado 9 de agosto en el kilómetro 198 de la ruta interamericana.
Los hechos por los que es señalado se registraron el 7 de agosto en Concepción Las Minas, cuando se registró un ataque armado contra el agente y un soldado del Ejército de Guatemala.
Según informó el inspector César Mateo, el catracho tenía dos órdenes de aprehensión emitidas un día antes por un juzgado local.
En el lugar del atentado, las autoridades localizaron una granada de fragmentación de 40 milímetros que no detonó y que, de acuerdo con las pesquisas, habría sido utilizada por los agresores.
Se conoció que las víctimas permanecen estables y las autoridades siguen investigando para dar con más sospechosos.