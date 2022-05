Recuperan cadáver de hondureña embarazada; sexta víctima de naufragio en Veracruz

VERACRUZ, MÉXICO.- Autoridades mexicanas localizaron la tarde de este martes el sexto cadáver del naufragio de migrantes hondureños en Veracruz, México. Se trata de una mujer embarazada, informó David Esparza, director de Protección Civil de Agua Dulce, comunidad costera donde se produjo el siniestro.

La víctima estaba embarazada y su hijo de tres años también pereció ahogado.

La embarcación, en la que viajaban 11 centroamericanos sin papeles hacia Estados Unidos, volcó por el fuerte oleaje al entrar en el Golfo de México tras recorrer el río Tonalá.

Los primeros cuerpos fueron recuperados la tarde del lunes, mientras que pescadores auxiliaron a cuatro sobrevivientes. La policía local seguía buscando este martes a un migrante más.

“Salieron esparcidos todos, la marea los esparció (...). Yo logré salir porque me salvaron las personas de acá”, declaró a la AFP José Perdomo, un salvadoreño sobreviviente.

“Me ayudaron aquí afuera. Me atendieron bien, me dieron agua, me sentaron, me pusieron para que estuviera bien”, comentó por su parte el también salvadoreño Francisco Castañeda.

Según las autoridades, los migrantes venían desde el río Tonalá, que recorre el estado de Tabasco (sur) y desemboca en el Golfo de México, en la costa de Veracruz.

Esta ruta les habría permitido evitar los operativos que fuerzas federales realizan en carreteras para detener el flujo de migrantes ilegales hacia territorio estadounidense.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y el refuerzo de la seguridad en México empujan a los migrantes, en su gran mayoría centroamericanos, a seguir rutas o medios de transporte cada vez más riesgosos.