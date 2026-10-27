El aroma a café yoreño envuelve el World of Coffee Panamá 2026 con Don Fabio Café

Ciudad de Panamá se convirtió la semana pasada en la capital mundial del grano aromático al ser sede del World of Coffee. Por primera vez en la historia, este prestigioso evento comercial llega a un país productor latinoamericano, marcando un hito para la región y atrayendo a más de 370 expositores internacionales. En este competitivo escenario, donde se define el futuro de la industria, Honduras ha dicho presente con una representación que enorgullece a toda la nación centroamericana. Entre la multitud de marcas globales y campeones baristas, destaca la participación de Don Fabio Café, una joya cafetalera originaria del municipio de Yoro. Esta empresa familiar ha logrado captar la atención de compradores y catadores exigentes, demostrando que el suelo hondureño produce granos de calidad mundial. Su presencia sirve como una vitrina para exhibir el inmenso potencial agrícola e industrial que posee el territorio yoreño, digno de reconocimiento.

Don Fabio Café encuentra su hogar en el Barrio El Centro, entre la 3ª y 1ª avenida sur, en Yoro, Yoro. Desde este histórico rincón hondureño, el equipo detrás de la marca ha trabajado incansablemente cuidando cada detalle para garantizar una experiencia sensorial inigualable en cada taza. Ese esfuerzo y orgullo es el que resonó con fuerza en los modernos pasillos del recinto ferial panameño. El éxito de la representación catracha, no solo con esta marca sino con todas las demás, subraya la excepcional calidad del café hondureño ante los paladares más estrictos del planeta. Reconocido internacionalmente por sus perfiles complejos, que equilibran acidez, cuerpo y notas que van desde los frutos rojos hasta el chocolate oscuro, el grano de Honduras compite en la cima con los mejores del mundo.