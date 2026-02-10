¿Qué zonas no tendrán electricidad este miércoles 11 de febrero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz para este miércoles -11 de febrero- en varias zonas del país.

Según el calendario semanal compartido por la estatal eléctrica, la falta de suministro eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando.

Los cortes de luz están programados desde las 6 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde. Aquí está el listado oficial de las zonas afectadas.