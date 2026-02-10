¿Qué zonas no tendrán electricidad este miércoles 11 de febrero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz para este miércoles -11 de febrero- en varias zonas del país.
Según el calendario semanal compartido por la estatal eléctrica, la falta de suministro eléctrico se debe a los trabajos de mantenimiento que se estarán realizando.
Los cortes de luz están programados desde las 6 y 9 de la mañana hasta las 3 y 4 de la tarde. Aquí está el listado oficial de las zonas afectadas.
Trojes, El Paraíso de 06:00 a.m. a 7:00 a.m.
Las Camelias, El Pinal, Poteca, Campamento #1, Campamento #2,El Chaparral, La Laguna, La Unión #1, San Antonio, La Nuvia, LaMontañita, Paso Hondo #1, Paso Hondo #2, Las Quebradas, LasDelicias #1, Las Delicias #2, Mata de Guineo, San José de Mata deGuineo, El Corralito, Cifuentes, Quebrada Arriba, Planes deCifuentes, Los Jardines, El Bijao, El Pital, Agua Caliente, LosTablones, La Apertura, Trojes, Capires, Yamales y Arenales.
San Ignacio, Francisco Morazán de 09:00 a.m. a 04:00 p.m.
El Pedernal, El Escanito, Guayabillas, Pueblo Nuevo, ElTerrero, El Porvenir, San Luis, La Laguna, Yoculateca, ElPedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio,Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal,Portillo de Córdoba y zonas aledañas.
Yuscarán, El Paraíso de 08:00 a.m. a 4:00 a.m.
La Laínez, aldea El Ocotal, Yuscarán, La Ciénaga y zonas aledañas.
Villanueva, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.
Nuevo Chamelecón, Lempira I, Lempira II, Lempira III, Consa Payhsa, La Fortaleza, Casa Quemada Cofradía.
Choloma, Cortés de 09:00 a.m. a-12:00 p.m.
La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito, Choloma (aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo).
Santa Rosa, Copán de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.
Municipio de Copán Ruinas: las aldeas Sesesmiles, Las Delicias, finca El Cisne, Generadora El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubuco, Salitrón, El Quebracho, El Cedral, San Lucas, Unión Cedral, Porvenir, Barbasqueadero, Nueva Armenia, Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco, El Caobal, Agua Fría, Agua Sucia, Agua Buena y los caseríos cercanos.
Cofradía, Cortés de 09:00 a.m. a 03:00 p.m.
Colonia 24 de Abril II, colonia San Jorge, colonia Brisas del Valle I y II, colonia 10 de Enero, colonia Gracias a Dios, Cofradía, Rancho Manacal, Zoli Cofradía, Envasa 1, Brisas de Occidente #3, colonia Miguel Paz Barahona, colonia Lizandro Paz, colonia San Jerónimo, colonia Rivera Fajardo, colonia San Bartolo, colonia Los Ángeles, colonia 4 de Febrero, colonia Arévalo, colonia San Isidro, colonia Miramontes, colonia Mezcalar, colonia Guadalupe, colonia San Juan Bosco, colonia Tito Consani, barrio El Campo, colonia La Hoya, colonia Las Flores, colonia San Manuel, colonia Milenium, colonia 9 de Mayo II, colonia El Paraíso II, colonia Santo Domingo, colonia Villas de Cofradía, colonia Matamoros, colonia La Primavera, colonia Salazar, colonia Las Colinas II etapa, colonia Villa de los Maestros, colonia Altos de Cofradía I y II, colonia Senderos de Occidente, colonia Cacao I, II y III, colonia La Victoria y colonia Suvahn.
Másica, Atlántida de 08:30 a.m. a 04:30 p.m.
Aldea Monte Negro, Aldea Trípoli, Col. Los Indios, Aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, Aldea Tierra Firme, Aldea San Antonio, Aldea Agua Caliente, Aldea El Oro, Aldea San Juan Benque, Res. Villa Real, San Juan Pueblo, hidroeléctrica Los Laureles, hidroeléctrica Contempo, Col. Brisas de América, Aldea Siempre Viva, Aldea Lombardía, Aldea Piedra de Aflar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, Aldea El Suspiro, Aldea Los Cerritos, Aldea San José, La Guadalupe, La Ensenada, municipio de Esparta.