¿Qué zonas de Honduras estarán sin luz este jueves 18 de junio? orarios y zonas afectadas

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevas interrupciones programadas del servicio para este jueves 18 de junio, como parte de las labores de mantenimiento y mejoramiento que realiza en distintos puntos de la red de distribución.
A través de su calendario semanal, la estatal detalló que varios sectores del país permanecerán sin energía durante varias horas mientras las cuadrillas desarrollan trabajos técnicos orientados a fortalecer el sistema eléctrico.
Las autoridades señalaron que estas suspensiones forman parte de las acciones preventivas y de proyectos de repotenciación que buscan garantizar un servicio más estable para los abonados.
Por ello, la ENEE recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes, especialmente en hogares, comercios y empresas que dependen del suministro eléctrico para sus actividades diarias.
Entre las zonas incluidas en la programación figuran sectores de Francisco Morazán, Choluteca, Cortés, Santa Bárbara y Colón, con horarios que varían según el área y el tipo de trabajo a ejecutar.
San Antonio de Oriente, Francisco Morazán (8:00 AM a 4:00 PM)
El Chagüite, Montaña Clara María, Cuesta Grande, Las Pilas, El Zamorano Agroindustrial, El Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y zonas aledañas.
Choluteca (8:00 AM a 12:00 M)
Un sector del Barrio Santa Lucía, Barrio San Juan Bosco, San Pedro Sur, parte de la Colonia Víctor Argeñal, Colonia Los Profesores, Ashonplafa, Marcovia, Las Piletas, Antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, Colonia Licenciado Isidro Pineda, Colonia Casipulú, Suragro, Colonias Prados 1 y 2 y sectores cercanos.
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM a 2:45 PM)
Islas del Progreso, Residencial Villa Olímpica, Colonia Guillén y Residencial Villa Hermosa.
Santa Bárbara (8:30 AM a 2:30 PM)
Los trabajos afectarán comunidades de Ilama, Gualala, Santa Bárbara, San José de Colinas, San Francisco de Yojoa, Chinda y Concepción del Norte, incluyendo decenas de barrios, aldeas y caseríos distribuidos en estos municipios.
Colón (8:00 AM a 4:00 PM)
Sonaguera (barrios y colonias): Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, Barrio Las Flores, Los Montillos, Barrio Arriba, El Centro, Barrio Cotacol, Barrio Monte Fresco, Los Laureles, Los Castaños, Colonia 25 de Septiembre, Barrio Abajo, Colonia Morazán, Colonia Wilfredo Ortiz, Barrio San Martín y Colonia Porvenir.
Sonaguera (aldeas): Carrioles, Sábana de Útila, Juan Lázaro, Útila, El Tapón, Colonia 21 de Noviembre, La Curva, La Pita, La Jigua, Las Piñas, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Cuyulapa, Sábanas de Lorelay, Sábanas de Bella Vista, Churrusquera, La Cubana, Lorelay, Parmas, Nueva Sinaí, Agua Caliente, Colonia 3 de Mayo, Holanda Linda, Punta de Rieles, Masicales, Río Arriba, Monte de Abajo, Chacalapa, La Atascosa, Panamá, Remolino, El Coco, Ilanga, Rigores, El Chorro, aldea de Faust, Irineo, Limón, La Hilaria, El Jazmín, Lorencito, Las Pilas, La Danta, Los Ángeles, La Brea, Descombro, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces y Lanza.