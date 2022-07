“Yo vine a sostener la verdad”: Kevin Solórzano llega a los Tribunales de Sentencia para escuchar conclusiones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El universitario Kevin Solórzano llegó la tarde de este miércoles a los Tribunales de Sentencia del Poder Judicial de Honduras para continuar con el proceso que se sigue en su contra por el asesinato del exfiscal Edwin Edwin Eguigure y de atentar contra la vida de su esposa, María Auxiliadora Sierra, en noviembre de 2014, en El Chimbo, Santa Lucía.

Solórzano, que fue liberado el 7 de mayo de 2021, tras permanecer seis años y medio en prisión, regresó ante la justicia luego de que un tribunal le otorgara medidas distintas a la prisión y designara una sala para conocer nuevamente el caso.

VEA: Caso Kevin Solórzano: Sala Penal detectó inconsistencias en el juicio

Esta nueva audiencia ocurre luego de que solventara el extravío de unos sobres que contenían información confidencial sobre algunos testigos del caso y que fueron recuperados el mes pasado por el Poder Judicial, por lo que este día acudió para escuchar las conclusiones después de evacuar todos los medios de prueba.

A su ingreso al edificio, Kevin fue abordado por los medios de comunicación, quienes le preguntaron sus expectativas sobre este nuevo juicio en su contra y acerca de su vida en libertad desde hace un año.

“Esperamos que ya podamos terminar con esto y obtener mi libertad total, confiando en Dios que las cosas van a salir bien”, dijo el joven, quien además confió que ha estado muy contento compartiendo con su familia, retomando sus estudios universitarios e incluso, admitió que ora todos los días por el caso.

“Yo vine a sostener la verdad. Es un caso en el que se ha podido demostrar a nivel nacional que ha habido mala intención, sin embargo, seguimos confiando en Dios en que las cosas van a salir diferente”, manifestó.

ADEMÁS: La primera imagen del universitario Kevin Solórzano en libertad

Ante las consultas de la prensa sobre las pruebas presentadas por su defensa, Solórzano enfatizó que “nosotros siempre hemos podido demostrar, con nuestras pruebas, que yo en ningún momento estuve en ese lugar y desde el primer día que a mí me capturaron yo siempre he mantenido la misma versión y esperamos que en este juicio se puedan valorar las pruebas como debe de ser... Lastimosamente ellos (la parte acusadora) siguen con la misma postura, pero ellos saben que yo no tuve nada que ver”.