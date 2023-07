Yani Rosenthal: “Rechazo categóricamente las infundadas acusaciones vertidas en la Lista Engel”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal reaccionó, a través de su cuenta de Twitter, con una respuesta contundente a su inclusión en la Lista Engel, en la cual “rechaza categóricamente” las acusaciones en su contra.

“Yo no voto en las elecciones del Congreso. No soy diputado y por tanto no elijo magistrados. Rechazo categóricamente las infundadas acusaciones vertidas en la Lista Engel”, menciona.

Además, respecto a la elección de la Corte Suprema de Justicia, dice: “desde el plano personal y político, me he concentrado en servir y aportar mis conocimientos a contribuir en la búsqueda de soluciones. Tal es el caso de la elección de la CSJ en la que el PLH con el concurso de todos sus órganos, afincó una postura mediadora que resulto en la elección de la CSJ”