Yani: Estaremos atentos a que CCEPL no permita interinato en TSC

“Ese interinato fue nombrado de una forma incorrecta e ilegal con nueve votos cuando debió haber sido con 86. Estaremos atentos a que el Partido Liberal no permita que ocurra lo mismo nuevamente”, manifestó.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal , manifestó que estarán atentos para que el Partido Liberal no permita que el interinato sea una opción durante las elecciones del Tribunal Superior de Cuentas ( TSC ).

Sobre este tema arguyó que el CCEPL no le ha prohibido a nadie agregarse al BOC, pero que como partido decidieron ser observadores.

No obstante, parece ser que no todos los que integran el Partido Liberal están de acuerdo con su postura de no ser partícipes de la lucha del BOC contra el gobierno actual de Xiomara Castro.

Inclusive, hay quienes refieren que Yani Rosenthal estaría tratando de sabotear las sesiones propuestas en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en las que se busca abordar el tema de la integración al BOC.