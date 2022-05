Congresista de Libre Víctor Grajeda: “Me confesé para poder visibilizar y crear conciencia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Víctor Grajeda, el primer parlamentario abiertamente gay en Honduras, afirmó en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia que una de las razones para declarar sus preferencias sexuales fue con el objetivo de crear conciencia aunque eso signifique el fin de su carrera política.

El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) afirmó: “no es lo mismo que se lo cuentan a que ustedes mismos escuchan a una chica trans contar sobre un sinfín de violaciones, discriminaciones, violación de Derechos Humanos, el acceso precario a la salud, el acceso precario a la educación, estamos muy cortos y estamos adeudados con la comunidad”.

Añadió: “es por eso que me confesé en el Congreso Nacional, para poder visibilizar y crear conciencia para bien o para mal, porque no hay peor lucha que la que no se hace y todo empieza con un primer paso”.

Grajeda reveló que haber manifestado su orientación sexual puede causar su muerte política.“Ya me lo han descrito de esta manera porque no todo el pueblo hondureño comparte este tipo de temáticas con relación moralista y religioso”.

Para Grajeda, el tema de la ley de identidad de género, el tema del cambio de nombre para personas trans en el Registro Nacional de las Personas (RNP) con la reforma, son temas de derechos civiles.

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Esta fecha se conmemora para celebrar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar en 1990.