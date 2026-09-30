Vaguada dejará lluvias este jueves 1 de octubre en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en niveles medios de la tropósfera generará lluvias y chubascos este jueves -1 de octubre-en la región oriental y en zonas de montaña del centro y occidente de Honduras.
El pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Jeffrey Flores, indicó que para el resto del territorio nacional se esperan condiciones mayormente secas.
Flores explicó que la vaguada en niveles medios de la tropósfera será el principal factor que favorecerá las precipitaciones durante la jornada en las regiones señaladas.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies.
Mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre 2 y 4 pies durante este jueves.
Temperaturas
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 20 C°.
En la región central, las temperaturas oscilarán entre los 31 C° de máxima y los 20 C° de mínima.
La región insular tendrá una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 27 C°, de acuerdo con el pronóstico proporcionado.
En la región norte se registrará la temperatura máxima más alta, con 35 C°, mientras que la mínima será de 25 C°.
Para la región oriental se prevé una máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, acompañada de las lluvias y chubascos asociados a la vaguada.
En la zona sur también se alcanzarán temperaturas de hasta 35 C°, con una mínima de 24 C°.
Finalmente, para la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 19 C°.