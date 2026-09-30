Vaguada dejará lluvias este jueves 1 de octubre en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en niveles medios de la tropósfera generará lluvias y chubascos este jueves -1 de octubre-en la región oriental y en zonas de montaña del centro y occidente de Honduras. El pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Jeffrey Flores, indicó que para el resto del territorio nacional se esperan condiciones mayormente secas. Flores explicó que la vaguada en niveles medios de la tropósfera será el principal factor que favorecerá las precipitaciones durante la jornada en las regiones señaladas.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies. Mientras que en el golfo de Fonseca se esperan olas de entre 2 y 4 pies durante este jueves. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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