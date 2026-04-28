“Tengo fe”: "Tuky" Bendaña rompe el silencio sobre estado estado de salud de su hijo

“Tuky” describió a su hijo mayor como una persona ejemplar tanto en lo personal como en lo profesional. “Sergio es un gran hijo, un gran padre, un gran ser humano y un gran médico”, afirmó.

“La evolución va lenta; aún no ha salido de cuidados intensivos, pero tengo la fe de que Dios me lo entregará sano”, manifestó.

En declaraciones a La Prensa, el reconocido ginecólogo expresó su esperanza en la recuperación de su hijo, quien permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos.

San Pedro Sula, Honduras.- El doctor Arturo “Tuky” Bendaña habló por primera vez tras el accidente de motocicleta que sufrió su hijo, el también médico Sergio Arturo Bendaña , ocurrido el pasado domingo 26 de abril.

El galeno también destacó el respaldo recibido por parte de familiares, amigos y pacientes, lo que —según dijo— ha sido clave para sobrellevar este difícil momento. “He recibido miles de mensajes de familia y de personas que se han solidarizado con nosotros, y eso nos ha dado fortaleza para enfrentar esta dura prueba”, reveló.

Padre e hijo comparten la misma profesión, ya que ambos se desempeñan como ginecólogos. En ese sentido, resaltó que muchas familias atendidas por su hijo durante partos también se han unido en oración por su recuperación.

“Muchas familias a las que Sergio les ha llevado felicidad cuando ha atendido partos se han comunicado, y ellos también están en oración. Tengo la fe de que todo saldrá bien”, agregó.

Asimismo, aclaró que, pese a la circulación de una imagen en la que su hijo aparece sonriente, esto no significa que ya esté fuera de peligro, ya que continúa bajo cuidados intensivos.

Reiteró su confianza en una evolución favorable y agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Tengo la fe de que sanará. Ha sido una dura prueba, pero confiamos en que vamos a salir de esto. Agradecemos a todas las personas que se han solidarizado con nosotros”, concluyó.