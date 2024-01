Tribunal de honor será quien decida si sanciona o expulsa a diputados liberales

“Se deben respetar las ordenanzas del Partido y no intereses personales de algunos diputados, se les debe aplicar el procedimiento administrativo correspondiente”, señaló el vicepresidente del CCEPL, Allan Ramos.

A criterio del dirigente liberal, todo aquel que no cumpla con la línea partidaria deberá ser sometido a la aplicación de sanciones, por lo que será el Tribunal Disciplinario quien decidirá o no la expulsión de los cinco parlamentarios.

Rumy Bueso, diputado del PL, apuntó que “fue un desacato de los diputados liberales aceptar un cargo en la junta directiva del Congreso y el Tribunal Disciplinario es el que tiene que imponer la sanción”.

El también congresista liberal Marlon Lara aseguró que “la población votó para que el Partido Liberal sea oposición, no para que haga cogobierno, ni para que estuviera al servicio de Libre”.

De acuerdo con el analista político Luis León, “es preocupante la situación del Partido Liberal al ver que no levanta la cabeza como institución política. Si no pueden solventar los problemas internos dentro de los partidos, no vamos a poder resolver los problemas del país”.