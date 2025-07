En riesgo el TREP por parálisis del CNE y estancamiento del cronograma

No obstante, al haber bloqueo por parte de personas afines a Ochoa en varias dependencias, o por temor a represalias, comisiones técnicas no han podido conformarse para evaluar las distintas ofertas en los procesos, lo que pone en riesgo los tiempos para adjudicar y suscribir contratos.

Continuó: "Hay bastantes cosas que siguen avanzando, yo estoy aquí. Tenemos que entender que hay una agenda de país que están por encima de nosotros, hay cosas que están en nuestras manos, hay otras que no, ahora no solo es un tema que es lo relacionado con la polémica del TREP, si no también es si va continuar o no la colega Hall con nosotros".