Tomás Zambrano: “Libre, Palmerola se queda, los que se van son ustedes en 10 meses, 29 días”

“Gobierno de Libre no es con amenazas que se construyen las relaciones internacionales. Si queremos evitar las deportaciones es con diálogo, es con consenso. Es con evitar esas políticas radicales que implementa Libre contra Estados Unidos y también contra el pueblo hondureño”, siguió el nacionalista.

Zambrano le aseguró a la presidenta Castro que no obtendrán el apoyo de la bancada para eliminar la base militar de Palmerola. “La bancada del Partido Nacional no los va a acompañar para derogar o eliminar este convenio con Estados Unidos de la base de Palmerola. No tienen ni los votos para el presupuesto, mucho menos van a tener los votos para eliminar la base de Palmerola en Honduras”.

“Si eso llega a pasar, van a fomentar el narcotráfico, porque esa base de Estados Unidos ha servido para luchar contra el narcotráfico, no solo en Honduras, sino en Centroamérica”, argumentó Zambrano.

“Libre, Palmerola se queda, los que se van son ustedes en 10 meses, 29 días”, concluyó.