"Señor, si alguna vez me olvido de ti, no te olvides tú nunca de mí": oración de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Hace poco más de una década, cuando fue alcalde municipal del Distrito Central desde 2014 hasta 2022, Nasry Juan Asfura Zablah tuvo una oración, misma que hoy recuerda al ser proclamado presidente de la República de Honduras 2026-2030. "Si me das la humildad, no me quites la dignidad", es la frase con la que quiere llevar su gobierno "el hombre de los burros", quien antes de llegar a la presidencia sirvió a su país desde la alcaldía. Esa fue parte de una oración que hizo varias veces siendo alcalde, según recordó Asfura, exactamente 20 minutos después de que el presidente del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, le colocara la banda que lo presenta hoy como el gobernante de Honduras.

No pasó mucho para que cumpliera su lema de "trabajo, trabajo, trabajo", pues momentos después de su juramentación firmó el decreto de la venta del avión presidencial y otros aprobados durante la primera sesión. Asfura afirmó que su gobierno debe empezar a trabajar de inmediato, con humildad y compromiso, para llevar soluciones reales a la población. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Hoy, su frase ya no solo se plasma en un cargo que desempeñó como alcalde, sino en un nuevo mandato por cuatro años. “Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución y las leyes, como lo dictan los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos”, dijo Asfura.

"Papi a la orden" no invitó a mandatarios ni jefes de Estado de otros países al acto de investidura por razones de "austeridad", dejando además de lado las tradicionales ceremonias en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera y tomando posesión en las instalaciones del Legislativo.



Oración integra de Nasry Asfura