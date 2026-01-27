Las palabras que más repitió Nasry Asfura en su discurso de toma de posesión

Tegucigalpa, Honduras.- Una Honduras que salga adelante con trabajo, empleo, prosperidad y sin división política. Esa fue la principal idea que empujó Nasry “Tito” Asfura en su discurso de toma de posesión, pronunciado entre las 9:32 y las 9:46 de la mañana este 27 de enero de 2026 en el Congreso Nacional.

EL HERALDO Plus contabilizó cuáles fueron las palabras más utilizadas por Asfura en su mensaje, excluyendo artículos, pronombres, nombres propios y fórmulas protocolares, para identificar los conceptos que marcaron el tono del arranque de su gobierno.

Honduras. Pronunciada en 12 ocasiones. Fue el eje identitario del discurso y el recurso que usó para sostener sus promesas como un proyecto nacional. La repetición funcionó como ancla emocional y política, y se reforzó al cierre cuando la dijo varias veces seguidas, como remate de pertenencia y unidad.

Gente. Pronunciada en 9 ocasiones. Asfura la utilizó para aterrizar sus prioridades bajo una lógica de servicio: “resolver problemas a la gente”, “atender a la gente”, “oportunidad para la gente”. En su mensaje, “gente” equivale a ciudadano y opera como argumento de urgencia para justificar decisiones orientadas a lo inmediato.

Trabajar. Pronunciada en 6 ocasiones. Operó como consigna y método de gobernanza. En el discurso la usó para insistir en ejecución y coordinación, tanto al pedir “ponernos a trabajar” como al prometer “trabajar con 298 alcaldes sin ningún distingo de color político”, conectándola con su idea de prisa: “el tiempo empezó a correr”.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Esa palabra forma parte de su marca política: Asfura es conocido por presentarse como un hombre de trabajo, una idea que ha usado como sello de su carrera política desde su etapa como alcalde del Distrito Central y en sus campañas presidenciales.

Dios. Pronunciada en 6 ocasiones. Enmarcó el discurso desde una dimensión moral. Además de abrir y cerrar con bendiciones, Asfura introdujo una oración extensa sobre decir la verdad, conservar la humildad, mantener la dignidad y optar por el perdón. La reiteración de “Dios” sostiene su intención de proyectar un liderazgo guiado por valores.

Pueblo, familia, humildad, necesitamos, generar y desarrollo. Pronunciadas en 3 ocasiones cada una. “Pueblo” fue usado para legitimar el mandato al agradecer la confianza “depositada en las urnas” y al recordarle al Congreso que representa a la ciudadanía.

Asimismo, “Familia” apareció como metáfora de unidad al afirmar que una familia dividida no avanza y al definir a Honduras como una gran familia que debe trabajar unida.

“Humildad” reforzó el componente ético al presentarla como forma de gobernar y como virtud a resguardar. “Necesitamos” introdujo su bloque de prioridades, especialmente económicas, como urgencias del país. “Generar” sostuvo su promesa de reactivación al ligarse a trabajo y empleo. “Desarrollo” fue planteado como meta que depende de infraestructura, conectividad y represas, es decir, una visión de crecimiento sostenida en inversión material.

Democracia, descentralización, infraestructura, empleo, prosperidad y venganza. Pronunciadas en 2 ocasiones cada una.

“Democracia” sirvió para enmarcar la investidura como resultado de un proceso que, según dijo, fue defendido, y para reconocer a actores del sistema electoral. “Descentralización” fue presentada como coordinación con los 298 alcaldes sin distingo partidario, una idea de gobernanza territorial para ejecutar políticas.

“Infraestructura” se expuso como condición del crecimiento al insistir en que sin obra pública no hay desarrollo. “Empleo” y “prosperidad” aparecieron como promesas concretas que intenta colocar como destino compartido, en contraste con el conflicto político.

“Venganza” fue usada como advertencia y como concepto moral: primero, al afirmar que no es con venganza u odio que Honduras saldrá adelante; y luego, al sostener que la venganza es la señal más primitiva del débil.

En su mensaje, Asfura también insistió en que la gestión debe enfocarse en problemas concretos de la población, con énfasis en seguridad, salud y educación.

Además, mencionó la reducción del Estado para ganar eficiencia, habló de la mora quirúrgica y aseguró que ya se mandaron a imprimir 10 millones de libros para estudiantes desde primer grado hasta el décimo primero.

El siguiente interactivo muestra cuáles fueron las palabras más repetidas por Nasry Asfura en su discurso de casi 14 minutos, este martes 27 de enero, en las instalaciones del Congreso Nacional.