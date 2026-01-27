De Miriam de Azcona a Lissette de Asfura: Las primeras damas de Honduras

Lissette del Cid de Asfura es la actual primera dama de Honduras, esposa del recién electo presidente para el periodo 2026-2030, Nasry Juan Asfura Zablah. Es una mujer discreta y cercana a los más necesitados, según la definen quienes la conocen.
La primera dama, Lissette del Cid de Asfura, de la mano de su esposo el recién investido presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, mientras saludan a los hondureños en las afueras del Congreso Nacional.
Ana García de Hernández, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, fue primera dama de Honduras durante dos periodos (2014 a 2022). Desarrolló proyectos sociales enfocados en la niñez y la juventud.
La exprimera damaAna García de Hernández, junto a su esposo el expresidente Juan Orlando Hernández, el día de la toma de posesión de su primer periodo presidencial, el 27 de enero de 2014.
Rosa Elena Bonilla de Lobo, fue primera dama de Honduras de 2010 a 2014, durante el mandato de su esposo el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Se le reconoce su labor social enfocada en la educación y la niñez. Estuvo en prisión por el caso de corrupción "Caja Chica de la Dama" y salió en libertad.
La exprimera dama Rosa Elena de Lobo, durante la toma de posesión de su esposo el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en el Estadio Nacional en ese entonces Tiburcio Carías Andino, el 27 de enero de 2010.
Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya, asumió su rol de primera dama en el mandato de su esposo el presidente Manuel Zelaya Rosales, que gobernó Honduras de de 2006 a 2009, cuando fue separado meses antes tras un golpe de estado.
La exprimera dama y más tarde primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al llegar al Estadio Nacional de la mano de su esposo el expresidente Manuel Zelaya Rosales el 27 de enero de 2006 para su toma de posesión.
Aguas Santas Ocaña Navarro, la española que se convirtió en primera dama de Honduras, al contraer nupcias con el expresidente Ricardo Maduro, que gobernó Honduras de 2002 a 2006 y quien se hacía acompañar de su hija Carolina en el rol de primera dama.
Aguas Ocaña enfocó su gestión en la protección de la niñez. Es recordada por recoger niños en situación de calle y riesgo social, incluso se convirtió en madre adoptiva de tres de ellos.
Una imagen de la exprimera dama, Aguas Ocaña, el día de su boda civil con el expresidente Ricardo Maduro. Mantiene contacto con Honduras tras su divorcio del exmandatario gracias a varios programas sociales.
Mary Flake de Flores, esposa del expresidente Carlos Roberto Flores Facussé, que gobernó Honduras de 1998 a 2002. Es una de las exprimeras damas más queridas y recordadas por su cercanía con los más necesitados.
Nacida en Estados Unidos, es una de las exprimeras damas más recordadas. Dejó obras tangibles como el Hospital María de Especialidades Pediátricas y la sala de Maternidad del Hospital San Felipe, entre otros. Contribuyó al cuidado de la niñez del país.
Bessy Watson de Reina, esposa del expresidente Carlos Roberto Reina (QEPD), fu primera dama de Honduras de 1994 a 1998. Durante su periodo como primera dama desarrolló obras sociales y creó la Junta Nacional de Bienestar Social.
Norma Regina Gaborit de Callejas, esposa del expresidente Rafael Leonardo Callejas (QEPD), que gobernó Honduras de 1990 a 1994. Es recordada por su elegancia y sobriedad al vestir.
La primera dama Miriam Bocock de Azcona, esposa del expresidente José Simón Azcona (QEPD) al momento de la promesa de ley el 27 de enero de 1990 cuando asumió el poder de la nación. Gobernó de 1986 a 1990. Doña Miriam enfocó su gestión en obras sociales.