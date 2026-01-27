De Miriam de Azcona a Lissette de Asfura: Las primeras damas de Honduras

Rosa Elena Bonilla de Lobo, fue primera dama de Honduras de 2010 a 2014, durante el mandato de su esposo el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Se le reconoce su labor social enfocada en la educación y la niñez. Estuvo en prisión por el caso de corrupción "Caja Chica de la Dama" y salió en libertad.