¿Sigue el clima seco? Temperaturas en Honduras este martes 5 de mayo

Tegucigalpa, Honduras.- Continúan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional este martes- 5 de mayo-, de acuerdo con el pronóstico del estado del tiempo.

En general, el ambiente se mantiene estable, con predominio de temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvias en la mayoría de las regiones del país.

Sin embargo, se esperan algunas lluvias y chubascos débiles aislados en sectores de la región suroccidental, influenciados por la brisa proveniente del Océano Pacífico.