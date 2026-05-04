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¿Sigue el clima seco? Temperaturas en Honduras este martes 5 de mayo

Para este martes 5 de mayo se prevén chubascos débiles aislados en el suroccidente y oleaje de 1 a 3 pies en Caribe y Golfo de Fonseca en el país

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 18:46
¿Sigue el clima seco? Temperaturas en Honduras este martes 5 de mayo

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas ante posibles variaciones en el transcurso del día.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Continúan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional este martes- 5 de mayo-, de acuerdo con el pronóstico del estado del tiempo.

En general, el ambiente se mantiene estable, con predominio de temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvias en la mayoría de las regiones del país.

Sin embargo, se esperan algunas lluvias y chubascos débiles aislados en sectores de la región suroccidental, influenciados por la brisa proveniente del Océano Pacífico.

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Estas precipitaciones serán dispersas y de corta duración, sin afectar de manera generalizada las condiciones climáticas en el resto del territorio.

En cuanto al comportamiento del mar, se reportan oleajes entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Las condiciones marítimas se mantienen dentro de parámetros normales para la navegación de embarcaciones de bajo calado en ambas zonas.

Temperaturas

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Se mantienen condiciones secas y cálidas en la mayor parte de Honduras; solo el suroccidente registra lluvias débiles y hay oleaje de 1 a 3 pies

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El panorama climático general se caracteriza por la persistencia de tiempo seco en gran parte del territorio hondureño.

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ETIQUEA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).



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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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