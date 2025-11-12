  1. Inicio
Suspenden clases presenciales en Atlántida, Colón y Cortés porfuertes lluvias

Las direcciones departamentales de Educación ordenaron la suspensión de actividades presenciales por las lluvias y el alto riesgo en la zona norte

  12 de noviembre de 2025
Autoridades educativas suspendieron clases presenciales en la zona norte por la alerta roja emitida ante las lluvias provocadas por una masa de aire frío.

 Foto: archivo | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las direcciones departamentales de Educación de Atlántida, Colón y Cortés suspendieron las clases presenciales para este miércoles 12 de noviembre, como medida preventiva ante las lluvias y la alerta roja declarada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

En el caso de Colón, Amanda Hernández, directora departamental de Colón, confirmó que las actividades académicas y administrativas presenciales quedan suspendidas y se desarrollarán de forma virtual.

Explicó que la disposición busca salvaguardar la vida de la comunidad educativa e instó a estudiantes y docentes a mantenerse atentos a la información oficial.

Desde Atlántida, el titular departamental Oswal Manuel Zavala Cruz informó que la suspensión aplica a todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.

Indicó que el personal administrativo y docente trabajará bajo la modalidad de teletrabajo y pidió a los padres de familia tomar precauciones ante las condiciones climáticas.

Mientras que en Cortés, la directora Glenda Osiris Hernández Melara anunció que las clases presenciales se suspenden por 24 horas a partir de las 6:00 de la tarde del martes 11 de noviembre, especialmente en los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, donde la alerta roja sigue vigente por las intensas lluvias y el fuerte oleaje.

En los municipios bajo alerta amarilla, las autoridades educativas recomendaron valorar la pertinencia de continuar con clases presenciales según las condiciones locales, priorizando la seguridad de los alumnos.

