Suspenden clases presenciales en Atlántida, Colón y Cortés porfuertes lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las direcciones departamentales de Educación de Atlántida, Colón y Cortés suspendieron las clases presenciales para este miércoles 12 de noviembre, como medida preventiva ante las lluvias y la alerta roja declarada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

En el caso de Colón, Amanda Hernández, directora departamental de Colón, confirmó que las actividades académicas y administrativas presenciales quedan suspendidas y se desarrollarán de forma virtual.

Explicó que la disposición busca salvaguardar la vida de la comunidad educativa e instó a estudiantes y docentes a mantenerse atentos a la información oficial.