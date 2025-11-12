Suspenden clases presenciales en Atlántida, Colón y Cortés porfuertes lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las direcciones departamentales de Educación de Atlántida, Colón y Cortés suspendieron las clases presenciales para este miércoles 12 de noviembre, como medida preventiva ante las lluvias y la alerta roja declarada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
En el caso de Colón, Amanda Hernández, directora departamental de Colón, confirmó que las actividades académicas y administrativas presenciales quedan suspendidas y se desarrollarán de forma virtual.
Explicó que la disposición busca salvaguardar la vida de la comunidad educativa e instó a estudiantes y docentes a mantenerse atentos a la información oficial.
Desde Atlántida, el titular departamental Oswal Manuel Zavala Cruz informó que la suspensión aplica a todos los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.
Indicó que el personal administrativo y docente trabajará bajo la modalidad de teletrabajo y pidió a los padres de familia tomar precauciones ante las condiciones climáticas.
Mientras que en Cortés, la directora Glenda Osiris Hernández Melara anunció que las clases presenciales se suspenden por 24 horas a partir de las 6:00 de la tarde del martes 11 de noviembre, especialmente en los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma, donde la alerta roja sigue vigente por las intensas lluvias y el fuerte oleaje.
En los municipios bajo alerta amarilla, las autoridades educativas recomendaron valorar la pertinencia de continuar con clases presenciales según las condiciones locales, priorizando la seguridad de los alumnos.