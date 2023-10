Sin fecha para retornar a sesiones terminó reunión de oposición

A 57 días del inicio de la crisis que hasta hoy mantiene estancada no solo la elección de la Fiscalía, sino de varias leyes de importancia para el país, desde el oficialismo continúan anunciando reuniones con las cúpulas políticas, mismas que hasta ahora siguen sin rendir resultados, ya que las posturas se mantienen inquebrantables tanto en el oficialismo como en la oposición

“Todos los días estamos retomando el tema, el hecho que no se mire que no hay sesiones de pleno, no significa que no estemos buscando los consensos”, justificó el secretario Carlos Zelaya.

Agregó que “hay reuniones y ojalá que la próxima semana podamos anunciar un acuerdo para poder salir del espacio de la elección del Ministerio Público (MP)”.