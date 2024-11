Sectores exigen que construcción de El Tablón no sea solo una promesa

Tras el anuncio diferentes sectores, especialmente de la zona norte del país, cuestionaron que el proyecto con el que se pretende evitar las inundaciones en San Pedro Sula y sus alrededores por los efectos de fenómenos naturales se viene anunciando desde el comienzo de su administración; sin embargo, la obra no se hace realidad.

Ahora, El Tablón es una realidad, no han podido detenernos. La licitación inicia en febrero de 2025, y la construcción comenzará en octubre”, posteó Castro.

9

Es de recordar que en 2022 las autoridades indicaron que disponían de 2,500 millones de lempiras para la ejecución del proyecto.

10

Desde ese entonces solo se ha dado a conocer sobre la actualización de los estudios que hicieron administraciones anteriores.

11

Reyvin Cruz, de la Federación de Patronatos del sector Chamelecón, una de las comunidades que ha sido más afectadas por las inundaciones en San Pedro Sula dijo que la noticia es positiva; no obstante, “hasta no ver no creer”, dijo.

12

“Para todo el valle de Sula es una noticia positiva; sin embargo, es una noticia que desde hace tiempo la estamos escuchando, desde 1997 lo venimos escuchando, cada gobierno que entra hace un nuevo estudio y los trabajos aún no comienzan. Vamos estar nosotros contentos hasta que miremos que el trabajo esta comenzando”, resaltó.

13

Por su parte, el empresario y político sampedrano, Aníbal Cálix, expresó que “Honduras ha contratado y realizado los estudios para el Tablón 14 veces. Por el bienestar de los pobladores de la zona del Valle de Sula, espero que no sea mas de lo mismo”.