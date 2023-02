Sectores demandan a la nueva Corte Suprema de Justicia fortalecer circuito anticorrupción

Para Carlos Hernández, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la elección no fue un proceso fácil porque pasó por negociaciones en las que el oficialismo tuvo que ceder.

En cuanto a la figura de los magistrados suplentes, Hernández consideró que eso fue parte de las negociaciones políticas como un mecanismo para neutralizar que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia tenga el poder casi total cuando en una sala no haya una resolución unánime.

Igualmente, Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), indicó que “los pactos políticos no sólo incluyen la Corte Suprema y su inconstitucionalidad al elegir magistrados suplentes, sino también la repartición de todas las subsiguientes elecciones de segundo grado. Así es el tripartidismo, provenientes de un mismo palo... que da astillas tremendas”.

Erazo es del criterio de que el pueblo hondureño está sufriendo de violaciones gravísimas a derechos sociales, económicos y culturales y se ha agudizado de manera sistematizada la violación a los derechos humanos. “Se creía que por ser un partido progresista habría más respeto a los derechos, pero no está siendo así”, lamentó.

Por su parte, monseñor Ángel Garachana también manifestó que “ya tenemos una nueva CSJ. Mirando hacia adelante se me entrecruzan los deseos, esperanzas y temores. Pido al Señor la sabiduría, discernimiento y sentido de justicia para los magistrados. Y me atrevo a recordarles la responsabilidad que tienen ante Dios y ante el pueblo. No nos defrauden”.

Entre tanto, Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), destacó que la nueva Corte está integrada, en su mayoría, por mujeres y que, además también se incluyó a un miembro de la comunidad afrohondureña. Para ella, la independencia del Poder Judicial es una garantía para salvaguardar los derechos humanos y la igualdad de todos ante la ley.

La independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados es un pilar fundamental que contribuye a fortalecer la independencia del Poder Judicial y la autonomía que debe tener frente a los otros poderes y ante los grupos y sectores de la sociedad, expuso Izaguirre.