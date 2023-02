Ganadores y perdedores del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia hubo personajes que destacaron, ya sea como operadores del diálogo o como deconstructores de la sociedad. He aquí un repaso a los ganadores y perdedores de este proceso.

1. Manuel Zelaya Rosales. Demostró su capacidad de negociación y habilidad de gestión política. Llevó la elección de la Corte Suprema de Justicia a donde él quiso. No se arriesgó a exponer la elección uno por uno. Además orilló al Partido Liberal a excluir a uno de sus nominados (Francisco Sibrian). También logró imponer a la abogada Rebeca Raquel en la presidencia de la CSJ.

6. Ana Pineda . Aunque no fue electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, sin duda, su perfil fue elevado. Sus altas calificaciones obtenidas en la Junta Nominadora, el apoyo que recibió de diferentes sectores sociales y, además, ser vista como una persona muy independiente, la catapultó a la cima. No figura como magistrada pero deja un buen aliento a la sociedad como una profesional de altos quilates.

5. Nelson Danilo Mairena Franco . Sin duda alguna recibió su nominación de sorpresa. Aunque pasó las pruebas y estaba en los 45 seleccionados por la Junta Nominadora no se barajaba su elección ni era favorito por el Partido Liberal. Respetadísimo en su gremio y con 72 años en sus espaldas, fue la persona a la que tuvo que recurrir el PL cuando Manuel Zelaya vetó a Sibrian.

4. Rebeca Raquel . Sin mucho ruido se ha logrado consagrar como la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Fue la apuesta de la familia Zelaya desde un principio y nunca se puso en duda. Integrante activa de Libre y con muchos parientes en el gobierno (una hija es la encargada de la gastronomía en Casa Presidencial, otro hijo es asesor en Finanzas y otro es alto funcionario en una secretaría de Estado) aparece como la gran ganadora en todo este proceso. Ha sido una respetada notaria y abogada particular.

3. Tito Asfura . El excandidato del Partido Nacional tuvo su participación en todo este proceso y de manera silenciosa. Realizó varios encuentros con los diputados y los motivó a estar unidos. El PN nunca bajó la cantidad de magistrados que ellos querían nominar y según se ha dicho, no tuvieron dificultades para elegir sus candidatos. Asfura se consolida en su liderazgo en el PN.

7. Marlon Lara . Fue uno de los personajes políticos más visibles en este proceso y reveló muchas interioridades. Supo mostrar liderazgo y personalidad y cuando su partido fue doblegado por el expresidente Manuel Zelaya, no se anduvo por las ramas para señalarlo. Fue leal a sus principios y no votó en la nómina ante la imposición de un candidato en su partido.

8 . Carlos Flores . El expresidente Carlos Flores sigue siendo un hombre de mucha influencia en el país y en el Partido Liberal. De bajo perfil contribuyó a que se llegara a la culminación de un proceso que se miraba azaroso. Aunque cuestionó que la Junta Nominadora haya dejado por fuera a excelentes profesionales y que el proceso de elección no se hizo el 25 de enero, Flores empujó el diálogo y los acuerdos entre las fuerzas políticas, según han dejado decir actores de todo este proceso.

1. Yani Rosenthal. Cedió a las presiones de Libre y sobre todo del coordinador de ese partido, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Rosenthal y su bancada no pudieron sostener la propuesta de Francisco Sibrian a pesar de que ya había sido aceptado. El presidente del Consejo Central Ejecutivo tuvo que cambiar el nombre y colocar al abogado Nelson Danilo Mairena Franco. Se cuestiona su debilidad y que no pudo convencer a un grupo de diputados liberales que se inclinaban más hacia Libre.

2. Luis Redondo. Le sigue quedando grande la camisa como presidente del Congreso Nacional sino que mostró que no es él quien gestiona la conducción de la cámara legislativa. Además de dar tumbos en todo el proceso, se notó que no era el quien operaba el diálogo político. También fue denunciado por su propia bancada del Partido Salvador de Honduras de intimidación y espionaje. Lo peor fue que el acto se promesa de Ley a los magistrados no lo tomó el, sino que todo el pleno de diputados. Sin duda Redondo es el gran perdedor.