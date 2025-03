La Secretaría de Seguridad destina más de L61 millones en equipo táctico policial

Ahora los agentes que andan en la calle arriesgando la vida recibirán cascos balísticos, escudos balísticos, chalecos antibalas y kits de brechaje, que son un conjunto de herramientas especializadas utilizadas para forzar accesos en operativos tácticos.

Juan Manuel Aguilar, director de la Policía Nacional, expresó que se está dando un paso importante con la dotación de equipo que permitirá a los funcionarios policiales desarrollar sus funciones con mayor protección y eficiencia.

"La dotación que entregamos consta de 4,750 chalecos antibalas, que son con una característica especial de 360 grados, que cubre los costados de los funcionarios policiales, cascos balísticos y escudos balísticos y kits de brechaje. Este equipo es fundamental para la protección de nuestros agentes, fortalecerá la operatividad en situaciones de alto riesgo", destalló Aguilar.

Para equipar a los agentes la Secretaría de Seguridad realizó una inversión de 61 millones de lempiras provenientes de fondos propios.

El director de la Policía Nacional, también adelantó que en los próximos meses se hará una licitación para la compra de 5,000 chalecos más y la compra de indumentaria policial, la que será entregada a los nuevos agentes que se gradúen en diciembre de este año.

Las autoridades policiales dijeron que con estas inversiones se mejora la capacidad operativa de la Policía Nacional, porque se le da una mejor protección a los agentes.

"La pregunta que siempre hacen ¿cuánto cuesta este equipo?, y ¿por qué compramos tanto equipo?, pero no sé cuánto cuesta la vida de un funcionario policial, eso se lo debemos preguntar al papá que ya no tiene hijos y a los hijos que no tienen padre y a la esposa que ya no tiene esposo, a la familia que queda desamparada", agregó Aguilar.

Héctor Ruiz, directo de Logística de la Policía Nacional, explicó que ya se tiene un cronograma de la entrega de este equipo de protección personal.

"Todos los policías tendrán este equipo cuando lo necesiten y para que los hagan de manera segura. En el caso de los chalecos tienen niveles de seguridad", detalló Ruiz.