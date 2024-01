“Sanciones a padres morosos aún son suaves”: Merly Eguigure

Merly Eguigure , coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, es del criterio que “todavía son sanciones suaves; no deberían poder sacar antecedentes penales, ni policiales, que eso puede ser una presión todavía más fuerte”, asintió.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las sanciones de las que serían objeto los padres que no cumplan con sus deberes para con sus hijos, y que estarán contenidas en el Reglamento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, son bien vistas por las defensoras de los derechos de las mujeres.

Eguigure, de reconocida trayectoria en la defensoría de las mujeres, adujo que el hecho de dejar sin alimentación a un hijo, significa una sobrecarga de trabajo para las mujeres, por que es a ellas a quienes les toca sortear ese tipo de cosas y ver qué hacen.

“Enhorabuena porque por fin se va a hacer algo para que los padres que solo engendran hijos y se van, se olvidan que tienen responsabilidades con ellos”, reconoció Eguigure.

El Reglamento está en proceso de construcción, pero la defensora expone que no solo es que se divulgue la lista de padres deudores con sus hijos, sino, a cuántos obligará el Estado a cumplir sus deberes. Este precepto indica que no podrán abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar pasaportes, ni tarjetas de crédito, no solicitar licencias de conducir y permisos de operación de negocios.