Salvador Nasralla no descarta que le quiten el PSH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Nasralla, designado presidencial, se refirió al futuro que tiene el Partido Salvador de Honduras (PSH) luego de anunciar que no volvería a hacer alianzas políticas con Libertad y Refundación.

El designado no descartó que en su momento intenten quitarle el PSH como sucedió con el Partido Anticorrupción y habló de Luis Redondo, titular del Congreso Nacional.

“Luis (Redondo) no me contesta las llamadas ni los mensajes, realmente no sé por qué Luis cambió así y de hecho ‘Mel’ me lo advirtió, porque cuando me lo dijo no creí ya que conozco a Luis Redondo de hace tiempo, él me dijo que a la persona que yo nombrara como presidente del Congreso ya estando en el cargo no me iba a hacer caso y tenía razón”, señaló.

Asimismo, dice que Luis Redondo está desarrollando la agenda del gobierno en el Congreso ya que está ahí por disposición del partido Libre.

“La agenda del Ejecutivo la está desarrollando Luis Redondo, nosotros somos un partido independiente que les permitió a los de Libre llegar al poder, no podemos permitir que se aprueben cosas donde el PSH no esté de acuerdo”.

Retomando la posibilidad de perder el PSH, Nasralla dijo que eso es factible por el hecho que en el Consejo Nacional Electoral no hay representación de la institución que él fundó.

“Siempre existe esa posibilidad porque en Honduras el Consejo Electoral es manejado por partidos políticos y, bueno, en el 2017 se negoció posiciones de Libre en el Consejo, ahorita que el partido de gobierno tiene votos en el CNE perfectamente pueden quitarnos el PSH, puede ser que hagan una alianza para quitarnos el partido”, acotó.

