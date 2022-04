Salud amenaza con despedir a personal del Hospital Escuela en protesta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los estira y encoge de los políticos por nombramientos de funcionarios hunden aún más al precario sistema de salud pública del país.

El viernes, el ministro de Salud, José Manuel Matheu, amenazó con rescindir el contrato a un grupo de empleados -afines al Partido Libertad y Refundación- que se tomaron las instalaciones del Hospital Escuela (HE). “Secuestraron al personal, esto es una falta grave, por lo que se procederá a las audiencias de descargo correspondientes. Si hay despidos, se harán”, advirtió Matheu.

Los protestantes se tomaron cinco áreas administrativas del HE, pues exigen la destitución del actual director del hospital, Osmin Tovar, y su equipo de trabajo. Según los protestantes, dentro de la administración del HE existe una estructura jerárquica comandada por empleados pertenecientes al Partido Nacional (PN).

“Queremos que todo el personal de administración se vaya, son personas corruptas que han estado 12 años en esos puestos, por eso no entendemos por qué la presidenta Xiomara Castro no reacciona”, reclamó Ledis Velásquez, empleado del HE.

Por su parte, Osmin Tovar recriminó el comportamiento de los empleados, manifestando que se atentó contra su persona. “Me tuvieron más de dos horas encerrado en la Sala de Pediatría. Por primera vez en mi vida me sentí secuestrado”.

Añadió que si las tomas continúan los únicos perjudicados serán los pacientes que llegan al hospital buscando una atención médica efectiva y segura.

“Esto impacta directamente en los pacientes, porque no se ha podido hacer ningún proceso de compra de insumos y medicamentos en estos tres días de manifestaciones. Son 19 proyectos de cotizaciones atrasados a causa de las tomas”, aseguró.

