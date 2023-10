Rixi Moncada: “Honduras apoya la candidatura de Hugo Noe Pino a la presidencia del BCIE”

Tras la publicación de la funcionaria, las reacciones positivas y negativas no se hicieron esperar.

“Solo está involucrado en el asalto y usurpación de la Directiva del Congreso. ¿Poco verdad Rixi?”. “Ojalá no llegue, muy inteligente habrá sido en su tiempo, pero ahora se presta a tomar decisiones en contra del país, se volvió un tarifado de gobierno y justifica las malas acciones... Ojalá no le den el puesto, hay más gente con capacidad, no que solo los mismos se reparten puestos”, son otros de los comentarios en contra de algunos internautas tras la publicación de la funcionaria.