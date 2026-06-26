Rescatan guara roja con lesión en un ojo tras ser liberada en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Una de las 16 guaras rojas que habían sido liberadas días atrás en la Cuenca del Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, fue localizada y rescatada en la comunidad de Montevideo, municipio de El Porvenir.

El ave fue recuperada por el señor Modesto Ayala, quien la llevó a su vivienda y posteriormente la entregó al Cuerpo de Bomberos, ya que presentaba una lesión en uno de sus ojos.

Luego, los bomberos la trasladaron a la Fundación Macaw Reserve, donde ya recibe atención médica especializada.