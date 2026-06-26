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Rescatan guara roja con lesión en un ojo tras ser liberada en La Ceiba

El ave fue rescatada por un poblador que la entregó al Cuerpo de Bomberos, tras detectar una lesión en uno de sus ojos, lo que permitió su traslado a una fundación de rescate

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 19:15
Rescatan guara roja con lesión en un ojo tras ser liberada en La Ceiba

Las autoridades mantienen la búsqueda de otros ejemplares que han sido avistados en distintos puntos fuera de la zona de liberación en La Ceiba.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.- Una de las 16 guaras rojas que habían sido liberadas días atrás en la Cuenca del Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, fue localizada y rescatada en la comunidad de Montevideo, municipio de El Porvenir.

El ave fue recuperada por el señor Modesto Ayala, quien la llevó a su vivienda y posteriormente la entregó al Cuerpo de Bomberos, ya que presentaba una lesión en uno de sus ojos.

Luego, los bomberos la trasladaron a la Fundación Macaw Reserve, donde ya recibe atención médica especializada.

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Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de una segunda ave que ha sido avistada en otro sector fuera de la Cuenca.

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También se reportó el avistamiento de otros dos ejemplares: uno cerca de la zona de “La Colchonera” y otro volando hacia el sector del basurero de La Ceiba.

Las autoridades instan a la población a no hacerles daño, no intentar capturarlas y reportar cualquier información sobre su paradero de inmediato al número de teléfono 9922-2986.

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Redacción web
Carlos Molina

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