Rescatan guara roja con lesión en un ojo tras ser liberada en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Una de las 16 guaras rojas que habían sido liberadas días atrás en la Cuenca del Cangrejal, en La Ceiba, Atlántida, fue localizada y rescatada en la comunidad de Montevideo, municipio de El Porvenir.
El ave fue recuperada por el señor Modesto Ayala, quien la llevó a su vivienda y posteriormente la entregó al Cuerpo de Bomberos, ya que presentaba una lesión en uno de sus ojos.
Luego, los bomberos la trasladaron a la Fundación Macaw Reserve, donde ya recibe atención médica especializada.
Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de una segunda ave que ha sido avistada en otro sector fuera de la Cuenca.
También se reportó el avistamiento de otros dos ejemplares: uno cerca de la zona de “La Colchonera” y otro volando hacia el sector del basurero de La Ceiba.
Las autoridades instan a la población a no hacerles daño, no intentar capturarlas y reportar cualquier información sobre su paradero de inmediato al número de teléfono 9922-2986.