Renuncia la comisionada Suyen Muñoz, pareja de Luis Redondo, tras lectura de juicio político en el CN

Tegucigalpa, Honduras.- La comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), Suyen Muñoz, presentó su renuncia al cargo de presidenta tras la lectura en el Congreso Nacional de un juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El proceso mencionado en el Legislativo incluye a los consejeros y magistrados Marlon Ochoa y Mario Morazán, señalados por presuntos delitos electorales y obstrucción del proceso electoral.

En paralelo, Karen Rodríguez, consejera suplente del CNE, presentó su renuncia tras la lectura del juicio político en su contra durante la misma sesión.

En la misma sesión también fueron incluidos otros funcionarios como Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes.