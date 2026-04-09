Renuncia la comisionada Suyen Muñoz, pareja de Luis Redondo, tras lectura de juicio político en el CN

Tegucigalpa, Honduras.- La comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), Suyen Muñoz, presentó su renuncia al cargo de presidenta tras la lectura en el Congreso Nacional de un juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El proceso mencionado en el Legislativo incluye a los consejeros y magistrados Marlon Ochoa y Mario Morazán, señalados por presuntos delitos electorales y obstrucción del proceso electoral.
En paralelo, Karen Rodríguez, consejera suplente del CNE, presentó su renuncia tras la lectura del juicio político en su contra durante la misma sesión.
En la misma sesión también fueron incluidos otros funcionarios como Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, ambos magistrados suplentes.
La renuncia de Muñoz fue leída en el hemiciclo por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, quien dio lectura al documento oficial.
“Por medio de la presente, respetuosamente presento mi renuncia irrevocable al cargo de comisionada presidenta de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC)”, expuso el texto leído en el Legislativo.
En el mismo documento, la funcionaria precisó que su decisión no implica la salida del ente regulador: “Esta renuncia se presenta exclusivamente al cargo de presidenta, por lo que continuaré ejerciendo mis funciones como comisionada conforme a la ley”, añadió.
Muñoz asumió la presidencia de la CDPC en marzo de 2022, al inicio de la administración de Xiomara Castro, y es responsable de coordinar la dirección del organismo encargado de promover la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país.
La salida de ambas funcionarias se da en medio del avance de procesos políticos contra autoridades electorales, en un contexto de alta tensión institucional.
Muñoz es pareja del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.