“Recobraremos el control de centros penales”, afirma el comandante de la Policía Militar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Recobrar el control de las c árceles de Honduras es la nueva misión del comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), afirmó el coronel Fernando Muñoz.

Además, agregó que asumir el control de las cárceles es un trabajo más que deben cumplir a cabalidad. “Nosotros lo vemos como un trabajo más el cual hay que cumplirlo y hay que cumplirlo bien, yo creo que si nosotros trabajamos de manera honesta con valentía no permitiendo ningún tipo de confabulación de nadie (vamos a salir adelante)”.

De igual manera, Muñoz afirmó que “el que falle en este tipo de misiones va a tener que dar cuentas porque no venimos a cumplir esta misión, ordenada por la señora presidenta, solo porque porque es una tarea más, no, tenemos que hacerla y tenemos que hacerla bien esta es una misión de seguridad nacional y que se debe hacer en ese sentido”.

“No es posible que desde los centros penales se cometan este tipo de ilícitos que tanto está dañando a la población”, reiteró.

La población tiene un concepto de mayor seriedad y en español dicen, son más rusos los militares en las misiones, seguramente los privados de libertad y los familiares tienen muy en cuenta y presente el tema del respeto a los Derechos Humanos hacia ellos, esto es de transparencia esto es de no corromperse esto, es de hacer las cosas correctas y de manera valiente cada privado de libertad va a tener lo que él quiera, pero si ellos violentan la normativa se les va a aplicar la ley eso no no ni lo vaya a dudar”, dijo.