Realizan evaluaciones y limpieza tras severas inundaciones en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Este sábado dieron inicio a los recorridos en distintos sectores de San Pedro Sula tras las recientes inundaciones provocadas por las lluvias.

Durante las inspecciones, realizadas por equipos técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en coordinación con la Alcaldía de San Pedro Sula, la Policía Nacional de Honduras, las Fuerzas Armadas de Honduras, el Cuerpo de Bomberos y el sistema de emergencias 911, se llevaron a cabo evaluaciones de daños y análisis de necesidades, con el fin de identificar las principales afectaciones y orientar la respuesta institucional en las zonas impactadas.

De forma paralela, iniciaron también las labores de limpieza y remoción de escombros en calles, cunetas y puntos críticos, con el objetivo de restablecer la movilidad y reducir riesgos ante nuevas precipitaciones.