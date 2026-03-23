"Una mujer valiente": Reacciones tras la muerte de la magistrada Miriam Barahona

Tegucigalpa, Honduras.-Como una mujer valiente y luchadora será recordada la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, quien falleció la mañana de este lunes 23 de marzo, tras una lucha contra el cáncer.

El expresidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, fue uno de los primeros en lamentar la muerte de Barahona.

"Su partida deja un vacío en el ámbito electoral y en la vida de quienes tuvimos el honor de conocerla", afirmó en una publicación en X.

"Miriam fue una mujer valiente, firme en la defensa de la libertad y la equidad. Su lucha, incluso frente al cáncer, refleja su fortaleza. A pesar de la persecución política, nunca se amedrentó. Su compromiso con la democracia fue inquebrantable. Mi más sentido pésame a su hija y familia a quienes apreciamos y respetamos mucho. Descanse en paz, apreciada Miriam", finalizó.