"Una mujer valiente": Reacciones tras la muerte de la magistrada Miriam Barahona

Tegucigalpa, Honduras.-Como una mujer valiente y luchadora será recordada la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, quien falleció la mañana de este lunes 23 de marzo, tras una lucha contra el cáncer.
El expresidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, fue uno de los primeros en lamentar la muerte de Barahona.
"Su partida deja un vacío en el ámbito electoral y en la vida de quienes tuvimos el honor de conocerla", afirmó en una publicación en X.
"Miriam fue una mujer valiente, firme en la defensa de la libertad y la equidad. Su lucha, incluso frente al cáncer, refleja su fortaleza. A pesar de la persecución política, nunca se amedrentó. Su compromiso con la democracia fue inquebrantable. Mi más sentido pésame a su hija y familia a quienes apreciamos y respetamos mucho. Descanse en paz, apreciada Miriam", finalizó.
Por su parte, la diputada liberal Erika Urtecho afirmó que "Miriam fue una mujer guerrera y valiente, cuya dedicación y compromiso con la justicia fueron inquebrantables. A lo largo de su trayectoria, defendió los principios de la libertad y la equidad, destacándose como una gran liberal y correligionaria".
"Su incansable lucha, incluso frente a la adversidad del cáncer, es un testimonio de su fortaleza y determinación. A pesar de las dificultades que enfrentó en el proceso electoral reciente, incluyendo la persecución política a manos del Ministerio Público, jamás se amedrentó", aseveró.
"Su memoria vivirá en nuestros corazones. Mi más sentido pésame para su hija y demás familiares. Descanse en paz querida Miriam", finalizó.
A estas muestras de pesar también se unió Kathia Crivelli, viceministra de Derechos Humanos: "Que en paz descanse la Magistrada Liberal en el TJE, Miriam Suyapa Barahona. Mujer valiente y guerrera, que luchó hasta el final en defensa de la democracia".
La bancada del Partido Nacional lamentó también el fallecimiento de la magistrada Barahona. "Se distinguió por su compromiso con la institucionalidad, la justicia electoral y el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestro país".