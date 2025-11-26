Así reaccionan dirigentes de Libre tras mensaje de Donald Trump en apoyo a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas figuras del partido Libertad y Refundación (Libre) reaccionaron este miércoles al mensaje publicado por el expresidente estadounidense Donald Trump sobre su apoyo a Nasry Asfura para las elecciones generales en Honduras.
El presidente estadounidense dedicó un mensaje en la red Truth Social, apoyando a Asfura y demostrando su rechazo a los candidatos del partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada y a Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal.
Sobre Rixi, Trump cuestionó que: siente admiración por Fidel Castro, que la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Asfura y que él (Tump) no puede colaborar con Moncada y los comunistas.
Y sobre Nasralla, aseguró que: no es amigo de la libertad, que es casi comunista, que ayudó a Xiomara Castro siendo su vicepresidente, que finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura, que no es un aliado confiable para la libertad y “no se puede confiar en él”.
Ante estas declaraciones, los funcionarios interpretaron la postura del exmandatario como una señal de que la candidata oficialista, Rixi Moncada, encabeza la preferencia electoral de cara a los comicios del 30 de noviembre.
El excanciller Enrique Reina, por ejemplo, afirmó que Nasry Asfura “baja la cabeza y se siente ungido”, pero recordó que “las elecciones se ganan en Honduras con el voto del pueblo”.
Señaló además que, a su juicio, el país no debe repetir episodios históricos de “servilismo”. Sostuvo que Moncada será la próxima presidenta.
Ricardo Salgado, secretario de Planificación Estratégica, por su parte, instó a no dar mayor relevancia al mensaje de Trump y aseguró que lo fundamental es la vigilancia ciudadana durante el proceso.
Afirmó que el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) no es confiable y llamó a los hondureños a defender cada acta: “Esta es la guerra de todo el pueblo”.
La candidata a designada presidencial de Libre, Angélica Álvarez, señaló que la publicación de Trump demuestra que Moncada está en primer lugar y que Salvador Nasralla “nunca fue competencia”. Agregó que los hondureños no regresará al modelo representado por el Partido Nacional.
El director del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, también reaccionó y afirmó que el mensaje del exmandatario estadounidense confirma que Nasralla quedará en tercer lugar. Sostuvo que el respaldo a Asfura refleja una “desesperación” por parte de sectores que buscan revertir la tendencia electoral.
Otros integrantes del partido de oficialismo expresaron sus reacciones en redes sociales, con mensajes sarcásticos. Lucky Medina, por ejemplo, publicó lo siguiente: "Game over Yesenia. ¡Next!" (con una foto alusiva a Nasralla), en tono de burla por el rechazo de Trump al candidato liberal, pero ignorando lo que dijo el líder estadounidense sobre Rixi.
Mientras que el exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedesol) José Carlos Cardona, compartió una imagen burlesca dirigida a Nasralla, acompañada de risas: "JAJAJAJA".
Russel Garay, secretario de la Administración Nacional de Servicio Civil, aseguró que a Nasralla solo le espera “el cinco deportivo” y afirmó que la “victoria de Rixi será aplastante”.
El diputado Sergio Castellanos declaró que tanto Nasralla como Asfura “fueron engañados” y sostuvo que la reacción estadounidense confirma el liderazgo de Moncada.
Mientras tanto, Christhian Sanabria, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), señaló que Libre nunca buscó respaldo internacional y afirmó que “del Partido Nacional nos encargaremos el domingo”.
Las reacciones del oficialismo destacaron un mismo punto: que el mensaje de Trump no altera el panorama político y que, según su interpretación, la candidatura de Rixi Moncada mantiene una posición dominante rumbo a las urnas.