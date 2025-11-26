Así reaccionan dirigentes de Libre tras mensaje de Donald Trump en apoyo a Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas figuras del partido Libertad y Refundación (Libre) reaccionaron este miércoles al mensaje publicado por el expresidente estadounidense Donald Trump sobre su apoyo a Nasry Asfura para las elecciones generales en Honduras.

El presidente estadounidense dedicó un mensaje en la red Truth Social, apoyando a Asfura y demostrando su rechazo a los candidatos del partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada y a Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal.



Sobre Rixi, Trump cuestionó que: siente admiración por Fidel Castro, que la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Asfura y que él (Tump) no puede colaborar con Moncada y los comunistas.

Y sobre Nasralla, aseguró que: no es amigo de la libertad, que es casi comunista, que ayudó a Xiomara Castro siendo su vicepresidente, que finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura, que no es un aliado confiable para la libertad y “no se puede confiar en él”.

Ante estas declaraciones, los funcionarios interpretaron la postura del exmandatario como una señal de que la candidata oficialista, Rixi Moncada, encabeza la preferencia electoral de cara a los comicios del 30 de noviembre.

El excanciller Enrique Reina, por ejemplo, afirmó que Nasry Asfura “baja la cabeza y se siente ungido”, pero recordó que “las elecciones se ganan en Honduras con el voto del pueblo”.