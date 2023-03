Apenas cuatro de diez quirófanos funcionan en el Hospital Escuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis con la que vive el Hospital Escuela (HE) no parece tener solución y así seguirá por mucho tiempo si no hay una pronta respuesta de las autoridades del gobierno de Honduras.

Un equipo de EL HERALDO recorrió el área quirúrgica del Hospital Escuela y evidenció que solo con cuatro quirófanos están operando para la alta demanda de pacientes que ingresan a diario al hospital.

“Se tuvo que habilitar un quirófano de los que no estaban funcionando porque se acaban de arruinar dos”, lamentó la doctora Jissela Barahona, jefa del área de quirófanos del Hospital Escuela.