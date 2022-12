¿Qué lecciones deja la destitución de Pedro Castillo en Perú a políticos hondureños?

El Congreso de su país acusó a Castillo de intentar disolver temporalmente el Poder Legislativo y gobernar por decretos, hasta la elección de un nuevo Parlamento con el fin de elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses.

“El gran error es convertir las Fuerzas Armadas en jueces, los temas políticos los deben debatir cívicamente los políticos, pero cuando los problemas en el aspecto político se traban, entonces entra el factor fuerza y esto no es bueno en una democracia”.

No obstante, Pineda lamentó que las Fuerzas Armadas de los distintos países del área siguen interviniendo en temas políticos cuando no deberían involucrase.

“La lección es que deben apegarse a la ley, que el sistema republicano basado en pesos y contrapesos se está fortaleciendo y que ya los presidentes no son dictadores con capacidad de hacer lo que se les antoje”, señaló.

En Perú hay un poco de similitud pero no tenía mayoría en el Congreso”, precisó.El también excanciller Guillermo Pérez Cadalso alertó a quienes tienen intenciones en un futuro de Constituyentes.

El excanciller Carlos López Contreras relacionó lo sucedido en Perú con lo que pasó en Honduras en 2009, aunque precisó que Castillo no tenía mayoría en el Congreso y eso le pasó factura.

“Con las cuestiones constitucionales hay que tener cuidado, cuidado con esas redacciones en las nuevas Constituciones o Constituyentes. Pedro Castillo llegó con un margen muy escaso de votos y no tuvo el poder necesario para establecer consenso con diputados y apoyarse él políticamente”.

En el mismo partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre) no se atreven a decir si el accionar de Castillo estaba bien justificado, pero no debió ser sometido a un “golpe de Estado”, indicó el expresidente Manuel Zelaya.

“Si lo que él está haciendo es incorrecto entonces se le llama al sistema de justicia para que responda, pero no se procede a hacer un derrocamiento”, dijo.“Es el ejemplo de lo que no se debe hacer en el poder. Hay que aprender a tomar decisiones y no caer en los errores que Pedro Castillo cayó”, comentó el también integrante de Libre, Gilberto Ríos.

