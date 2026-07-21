¿Habrá lluvias? Pronóstico del clima para este miércoles 22 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones del clima para este miércoles -22 de julio- en la mayor parte del territorio nacional serán secas, sin embargo, el transporte de humedad desde el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos débiles muy aislados en las regiones occidental, norte y oriental del país.
De acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, el viento del este será el principal responsable del ingreso de humedad que provocará las precipitaciones en esas zonas, aunque el resto del territorio mantendrá condiciones mayormente estables.
El informe también indica la presencia de polvo del Sahara con concentraciones de entre 25 y 50 microgramos por metro cúbico, fenómeno que puede reducir la calidad del aire y limitar la formación de lluvias.
En cuanto al estado del mar, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura, condiciones similares a las previstas en el Golfo de Fonseca, donde también se esperan olas de uno a tres pies.
Temperatura
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°.
En la región central, los termómetros alcanzarán una máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región insular se esperan temperaturas entre 30 C° y 28 C°.
La región norte registrará una máxima de 33 C° y una mínima de 20 C°. En el oriente del país se prevén temperaturas de hasta 31 C° y mínimas de 21 C°.
En el sur persistirá el ambiente más cálido, con una temperatura máxima de 38 C° y una mínima de 28 C°. Por su parte, la región occidental alcanzará una máxima de 31 C° y una mínima de 13 C°.
La información fue proporcionada por la pronosticadora de turno de Cenaos, Mildred Santos, desde la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
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