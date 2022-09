“Es primera vez en la historia que inhabilitan a un congresista por ayudar a la base”: Mauricio Rivera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tranquilo, pero en desacuerdo con la resolución reaccionó el diputado Mauricio Rivera al salir de la sala donde se le dictó auto de formal procesamiento en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este martes 13 de septiembre.

Al parlamentario por el departamento de Choluteca además se le mantuvo la suspensión como congresista en lo que continúa el proceso en su contra.

“Respetamos esa decisión, sin embargo, no la compartimos, por supuesto. Estamos muy contentos y le decimos al pueblo hondureño que estamos muy contentos porque hemos podido demostrar que en ningún momento hubo violencia en contra de la mujer; estamos muy contentos que haya sido una magistrada mujer quien haya resuelto y determinado que en ningún momento el diputado Mauricio Rivera realizó una acción violenta en contra de alguna mujer hondureña. Estamos muy contentos por eso, porque no hubo violación de género, ni siquiera en contra de la ofendida, a quien le mando un saludo, a la titular de Ciudad Mujer”, dijo a la prensa antes de retirarse.

Luego, agregó que: “Es primera vez en la historia que inhabilitan como una medida cautelar a un congresista por el hecho de ayudar a la base. Nosotros estamos comprometidos, Choluteca, estamos comprometidos con ustedes... Porque estábamos luchando por el derecho de una mujer”.

“Es lamentable que una mujer que no tenga una maestría no pueda trabajar y desempeñar un cargo, que por el hecho de haber sido una perito mercantil no pueda trabajar”, cerró en relación a la mujer que buscó ubicar en la dirección de Ciudad Mujer en Choluteca, razón por la cual comenzó la protesta en la que él lanzó piedras al edificio donde funciona el programa en Tegucigalpa, exponiendo la integridad física de los empleados.

A Rivera se le supone responsable de los delitos de violencia contra la mujer, coacciones, daños, tráfico de influencias y perturbación del orden público tras protagonizar el zafarrancho.

