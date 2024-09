Falta de presupuesto para CNE no afecta convocatoria a elecciones 2025

Así lo coincidieron analistas consultados por EL HERALDO, quienes cuestionaron a las principales fuerzas políticas por no lograr todavía consensos para que el órgano electoral disponga de los recursos no solo para las votaciones primarias, sino también para las generales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A seis días para la convocatoria a los comicios primarios de 2025 el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no dispone del presupuesto para este proceso, sin embargo, no afecta el llamamiento a la justa democrática a celebrarse seis meses después.

“Lo que veo es deficiencia en términos de gestión, hay bastante inexperiencia, retraso, hay poca eficiencia administrativa. Este debate que se generó con respecto al presupuesto uno no lo entiende porque sabiendo la importancia que tiene el proceso electoral, que es un tema sensible y que produce mucha suspicacia”, manifestó a EL HERALDO el especialista en materia político-electoral, Miguel Cálix.

Aseguró que “si esto hubiera ocurrido en la elección anterior (2021) hubiera habido completa insurrección legislativa, toma de calles; el Congreso ya sabemos que tiene una seria incapacidad de dialogar y es lento para gestionar, el gobierno está más que demostrado con los niveles de déficit de ejecución presupuestaria e inversión hay bastantes retrasos”.

Con especulaciones se llena la población por la ausencia de información de esta dilatoria que no es un problema del actual gobierno, sino del sistema, indicó el entrevistado.

Sostuvo que “lo que si me impresiona es la abulia, la apatía, el no tener la capacidad. Se suponía que la elección anticipada en marzo de los consejeros del CNE era para facilitar la transmisión (de resultados preliminares) no sirvió de nada, ya estamos en septiembre y una cosa sencilla como el presupuesto que es esencial y vital no la pudieron manejar en transición”.

La exhortativa a la clase política es eliminar las dudas al igual que generar confianza en la autoridad electoral desde el Poder Legislativo, reiteró Cálix.