Libre buscará tener control y manejo del CNE en comicios generales de 2025

El otro escenario posible es que la oposición (PN y PL) no permita que Marlon Ochoa presida el Consejo a partir del noveno mes de 2025, sino que lo haga desde este año, por lo que solo le tocaría el llamamiento al proceso electoral primario y no tendría influencia alguna en la justa democrática de finales de noviembre.

De su lado, el experto en materia política y electoral, Miguel Cálix, indicó que la rotación de la Presidencia del CNE no es acordada por los consejeros, sino que la definen los partidos a quienes representan y por el momento no hay un consenso.

“A mí la lógica me dice que tendría sentido que Ana Paola Hall presida, aunque sea la última de la rotación anterior, tendría una lógica administrativa porque ella es la que conoce el procedimiento y tendría mucho sentido político dejar que ella continúe lo que está haciendo ahorita para que haya una continuidad”, sostuvo.

El entrevistado destacó que “por la importancia que tendrán las elecciones primarias que los liberales van a pelear por eso (Presidencia del Consejo), tener el control del proceso y como tienen que vacar en septiembre -de 2025- tendría mucho sentido político que se pongan de acuerdo liberales y los de Libre para que presida Marlon Ochoa, pero no hay arreglo”.

La falta de ecuanimidad de quien se convertirá en un árbitro electoral caracteriza a Ochoa, cuestionó.

Cálix enfatizó que “el no ser confrontativo no significa que uno no puede dejar de ser ecuánime; Marlon (Ochoa) ha sido una persona impulsiva, se manifiesta con un discurso militante y habría que ver si con el nuevo sombrero él se inviste de cualidades como la prudencia, ecuanimidad, cautela que se necesitan en un proceso electoral”.