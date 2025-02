Préstamo de España será para construir la carretera La Ceiba-Trujillo y no para hospitales

1 Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, informó que el gobierno de Honduras, no les notificó de manera formal sobre la cancelación del préstamo para la construcción de tres hospitales. 2 El diplomático, acreditado ante el pueblo y gobierno hondureño, detalló las condiciones en las que España otorgará el préstamo de 70 millones de euros, que fueron redireccionados por las autoridades para la construcción de la carretera que de La Ceiba conduce a Trujillo. 3 A continuación, las declaraciones de Diego Nuño García, embajador de España en Tegucigalpa. 4 ¿Qué nos puede decir sobre el préstamo que hará España a Honduras? 5 Me gustaría en primer lugar, decir una cosa: el tema de la polémica que es la sobrevaloración de los hospitales es un tema en el que no voy a entrar. Es un tema que es interno de Honduras, es algo que desconozco. 6 Sin embargo se ha hablado de España. Se ha hablado de las condiciones en las que se canceló el préstamo de 70 millones de euros de España y respecto a eso sí me gustaría hacer unas matizaciones, porque todavía no se nos ha oído en este respecto.

7 ¿En que no se les ha oído por parte de las autoridades? 8 En primer lugar me gustaría decir una cosa. Este préstamo de 70 millones de FONPRODE, es un préstamo que ha pasado muchas vicisitudes y es necesario que ustedes sepan que en cuatro años, este préstamo ha tenido tres destinos diferentes. Primero con el gobierno de Juan Orlando (Hernández Alvarado) que era un proyecto dedicado a escuelas. 9 Después el de hospitales y finalmente ahora, la carretera La Ceiba-Trujillo. Esto lo digo a efecto de lo que son los plazos para finalizar el proyecto que son tremendamente complejos, eso para empezar. 10 En segundo lugar, sí me gustaría comentar las palabras que al parecer el presidente del BID le dijo a la presidenta (Xiomara Castro) en una reunión que mantuvieron en Bruselas, en relación con dos cuestiones. 11 La primera, en cuanto a los plazos y en este sentido, el segundo aspecto a los fondos. En cuanto a los plazos, parece que el presidente del BID le dijo a la presidenta (Xiomara Castro) de que los hospitales no se construirían durante su mandato. 12 ¿Y de eso España ya tenía conocimiento? 13 Esta no es la información que nosotros teníamos del BID. La agregada del BID en Tegucigalpa, personalmente me dijo que el calendario era la construcción (de los hospitales) en Ocotepeque y Salamá en el mes de julio de 2025 y (el hospital) de Santa Bárbara que es el más grande en noviembre de 2025. 14 No solo la construcción, me gustaría matizar esto. España a lo que se comprometió es a la construcción, al equipamiento y al funcionamiento de estos hospitales, es decir que eran llave en mano, porque veo que están hablando solo de construcción. 15 El compromiso de España era de entregarlos equipados y en funcionamiento. 16 ¿Y eso como se puede considerar? 17 Me parece realmente que si eso que le dijo el presidente del BID a la presidenta (Xiomara Castro) me parece de una gran deslealtad, porque nosotros que somos socios en este proyecto, tenía que decirnos a nosotros que estos plazos no se iban a cumplir. 18 Nosotros, la idea que teníamos es que se iban a cumplir. Eso por una parte. Por otra parte, también me parece que es importante que sepan que a nosotros por parte del gobierno de Honduras no se hizo un intento de acercamiento para subsanar dudas con respecto a este proyecto. Ni se nos pidió explicaciones, ni reuniones. 19 Es más, de hecho, no se nos comunicó oficialmente la cancelación del préstamo.

20 ¿De quién recibieron la comunicación sobre la cancelación del préstamo? 21 La primera noticia nos los comunicó de manera informal el BID. Pero la primera noticia formal que nosotros tenemos es la carta de la entonces ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dando por hecho que el préstamo estaba cancelado y solicitando el rediccionamiento del préstamo a otros proyectos y ésta es la única comunicación oficial que teníamos. 22 Sobre algunas apreciaciones de algunos funcionarios del gobierno sobre los fondos de ese préstamo, ¿cuál es su punto de vista? 23 Con respecto a la cuestión de los fondos, porque creo que el ministro Octavio Pineda, literalmente dijo que no había fondos en este préstamo. 24 Hombre, vamos a ver, si no hubiera fondos no estaríamos haciendo el proyecto de la carretera La Ceiba-Trujillo, los fondos están allí. 25 Lo que pasa es que estos préstamos tienen un proceso de aprobación que es complejo y es largo. Y es cierto que la situación política en España en ese momento, que era una situación de elecciones, afectaba la aprobación de este proyecto, aunque en todo caso hubiera sido un retraso de dos meses, que es lo que tardó el gobierno en constituirse. 26 Sobre que no había gobierno en España, ¿qué puede decir? 27 También se ha dicho que no había gobierno en España y que sigue sin haber gobierno en España, me parece un comentario un poco desafortunado no. 28 Nosotros tenemos un gobierno en España. Evidentemente es un gobierno de coalición, es un gobierno que está gobernando en minoría, con pactos puntuales, con partidos minoritarios, pero es un gobierno que está gobernando España. 29 Es como si yo digo que en Honduras no hay gobierno porque no tiene mayoría Libre en el Congreso, no. Yo creo que todo mundo reconoce que hay un gobierno, me parece que son comentarios un poquito, no rigurosos. 30 Entonces, como he dicho en un principio, yo no comento nunca la situación interna de Honduras, no me gusta opinar sobre si esto me gusta o me deja de gustar, porque me parece que no es el papel de un embajador valorar este tipo de cosas y la misma manera cuando se hable de España, cuando se hable de nuestra imagen y demás, se podría pedir un poquito de rigor, cuando se hablen de estos temas. 31 Y yo creo que cuando se hacen comentarios ante la opinión pública que pueden llamar a la confusión, como que no hay fondos para un préstamo, o que no se iban a cumplir los plazos hay que ser un poquito rigurosos.