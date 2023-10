Presidente de Costa Rica se compromete a revisar las medidas de visado a hondureños

“Yo le expliqué a la señora presidenta, doña Xiomara Castro, con todo respeto, qué es lo que estaba motivando esta situación y me comprometo aquí y ante el pueblo hondureño de revisar estas medidas de la manera más constructiva en los próximos meses”, aseguró.

El mandatario insistió en que “Costa Rica puso una visa consular, que es la rapidita, le dijo a los choferes hondureños, pasen con su carnet de identificación de transportista centroamericano, quien viene de Honduras que tiene una visa americana o de Europa, no necesita visa de Costa Rica”.

Además, aclaró que esta decisión no es motivo de enemistad con el país vecino. “Queremos dialogar, trabajar juntos. Le ruego al pueblo hondureño que no piense que creemos que son gente que no merece venir a Costa Rica”, manifestó.