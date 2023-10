Honduras aplicará reciprocidad a Costa Rica y exigirá visa a sus ciudadanos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras respondió, a través de un comunicado, que exigirá la visa consular a los ciudadanos costarricenses, en un acto de reciprocidad tr as la medida iniciada por el gobierno del vecino país .

Ante las advertencia por la Cancillería hondureña que en caso de no lograr encontrar una solución bilateral beneficiosa para ambos países, las autoridades de este país no recularán con el principio antes mencionado.

El canciller hondureño, Enrique Reina, dijo: “Hicimos todos los intentos a nivel de Cancillería y no vemos que le ayude al proceso de integración (centroamericana). No es justo, pero estaremos aplicando esa medida de reciprocidad, de manera igual a los ciudadanos costarricenses. Lamentamos que ellos no decidieran cambiar de opinión”.

Sin embargo, sostuvo que esperan que el gobierno tico pueda reflexionar tras la medida adoptada también por Honduras y que nuevamente el pasaporte o el Documento Nacional de Identificación (DNI) vuelva a ser el único requisito para circular entre países vecinos.

“Si ellos deciden cambiar y recapacitar, pues con mucho gusto nosotros cambiamos también la medida”, enfatizó Reina.